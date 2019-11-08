Son Dakika Haberleri: Suriye'de yakalanan 10 PYD/YPG'li terörist tutuklandı
Son Dakika Güncel Suriye'de yakalanan 10 PYD/YPG'li terörist tutuklandı

Suriye'de yakalanan 10 PYD/YPG'li terörist tutuklandı

6 saat önce

Mardin Valiliği, Suriye'nin Mebrukiye bölgesinde yakalan 10 PYD/YPG'li teröristin tutuklandığını bildirdi.

Suriye'de yakalanan 10 PYD/YPG'li terörist tutuklandı, System.String[]

Mardin Valiliği, Suriye'nin Mebrukiye bölgesinde yakalan 10 PYD/ YPG'li teröristin tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Ekim'de Kızıltepe Akdoğan 12. Hudut Bölük Komutanlığına, Suriye'nin Rasulayn bölgesine 20 kilometre mesafedeki Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışmada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından 10 PYD/YPG örgüt mensubunun yakalandığı belirtildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerine teslim edilen teröristlerin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı aktarılan açıklamada, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Suriye, Mardin, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD askerlerinin 'N'olur gitmeyin' diye boynuna sarılan YPG'li teröristler, Türk askerine taş fırlattı
El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 05:15:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de yakalanan 10 PYD/YPG'li terörist tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]