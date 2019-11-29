Son Dakika Haberleri: Suriye'de yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Suriye'de yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı - Son Dakika

Suriye'de yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı

6 saat önce

Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen 2 DEAŞ'lı kadın tutuklandı.

Suriye'de yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı, System.String[]

Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen 2 DEAŞ'lı kadın tutuklandı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 DEAŞ'lı Suriye'de yakalandı. Yakalanan 2 kadın Türkiye'ye getirildi. Gaziantep'te adli makamlara çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Türkiye, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:01 Kaynak: İHA
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