Suriye'de yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı
6 saat önce
Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen 2 DEAŞ'lı kadın tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:01 Kaynak: İHA
Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen 2 DEAŞ'lı kadın tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 DEAŞ'lı Suriye'de yakalandı. Yakalanan 2 kadın Türkiye'ye getirildi. Gaziantep'te adli makamlara çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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