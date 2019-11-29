Son Dakika Haberleri: Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı 2 kadın terörist tutuklandı
Son Dakika Güncel Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı 2 kadın terörist tutuklandı - Son Dakika

Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı 2 kadın terörist tutuklandı

6 saat önce

GÜVENLİK güçleri tarafından Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı 2 kadın terörist, Gaziantep'te çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı 2 kadın terörist tutuklandı, System.String[]

GÜVENLİK güçleri tarafından Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı 2 kadın terörist, Gaziantep'te çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada DEAŞ'lı kadın teröristlerin Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildiği vurgulanarak, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Suriye ülkesinde yakalanıp, ülkemize getirilen (2) kadın şüpheli gözaltına alınmış olup sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.


Gaziantep, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:01 Kaynak: DHA
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