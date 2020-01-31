Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı kadın tutuklandı - Son Dakika
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Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı kadın tutuklandı

6 saat önce

ALMANYA'dan yasa dışı yollarla Suriye'ye gidip, terör örgütü DEAŞ'a katılan Hatice K. (27) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), tarafından Suriye'de yakalanarak nüfusa kayıtlı olduğu Aksaray'a getirildi.

Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı kadın tutuklandı, System.String[]

ALMANYA'dan yasa dışı yollarla Suriye'ye gidip, terör örgütü DEAŞ'a katılan Hatice K. (27) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), tarafından Suriye'de yakalanarak nüfusa kayıtlı olduğu Aksaray'a getirildi. Hatice K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aksaray nüfusuna kayıtlı Hatice K., 2014 yılında Almanya'dan yasa dışı yollarla Suriye'ye giderek, terör örgütü DEAŞ'a katıldı. Örgütün çeşitli kademelerinde görev alan Hatice K., MİT tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Aksaray'a getirilerek, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Hatice K.'nin alınan ifadesinde DEAŞ terör örgütü hakkında önemli bilgiler verdiği öğrenildi. Hatice K., sevk edildiği Aksaray Adliyesi'nde, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hatice Çarpar, Aksaray, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
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