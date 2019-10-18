Son Dakika Haberleri: Suriye'de yakalanan DEAŞ'lılar Türkiye'ye getiriliyor
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Suriye'de yakalanan DEAŞ'lılar Türkiye'ye getiriliyor

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile Türkiye'nin anlaşması üzerine YPG terör örgütünün elindeki DEAŞ'lılar aileleriyle birlikte Türkiye'ye getiriliyor.

Suriye'de yakalanan DEAŞ'lılar Türkiye'ye getiriliyor, System.String[]

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile Türkiye'nin anlaşması üzerine YPG terör örgütünün elindeki DEAŞ'lılar aileleriyle birlikte Türkiye'ye getiriliyor.


Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile Türkiye'nin anlaşması üzerine YPG terör örgütünün elindeki Türk vatandaşı DEAŞ'lılar aileleriyle birlikte Türkiye'ye getiriliyor. Terörden arındırılan Suriye'nin Telabyad kentine götürülen minibüsler, oradaki DEAŞ'lıları aileleriyle birlikte Türkiye tarafına getiriyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirilen DEAŞ'lılar ve ailelerin nereye götürüldükleri belirtilmedi.


"Yabancı uyruklu DEAŞ'lılar Telabyad'ta tutulacak"


Öte yandan yabancı uyruklu DEAŞ'lıların ise Telabyad'daki Suriye Milli Ordu gözlem noktaları ile karargahlarına götürüldükleri belirtildi. İlk etapta minibüslerle Türkiye'ye getirilen DEAŞ'lı sayısının ise 23 olduğu öğrenildi.


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de sınır hattında incelemede bulunarak askeri yetkililerden DEAŞ'lı teröristlerin nakilleriyle ilgili bilgi aldı. Türkiye'ye getirilecek DEAŞ'lı sayısının ise 195 olduğu belirtildi. - ŞANLIURFA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:19 Kaynak: İHA
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