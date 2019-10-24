Son Dakika Haberleri: - Suriye'de yakalanan DEAŞ'lıların arasında 2 Türk kadın çıktı
Son Dakika Güncel - Suriye'de yakalanan DEAŞ'lıların arasında 2 Türk kadın çıktı

- Suriye'de yakalanan DEAŞ'lıların arasında 2 Türk kadın çıktı

43 dakika önce

- Suriye'de yakalanan DEAŞ'lıların arasında 2 Türk kadın çıktıTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusunun yakaladığı DEAŞ'lı kadınların arasında 2 Türk vatandaşı kadının da olduğu ortaya çıktı.

- Suriye'de yakalanan DEAŞ'lıların arasında 2 Türk kadın çıktı

TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusunun yakaladığı DEAŞ'lı kadınların arasında 2 Türk vatandaşı kadının da olduğu ortaya çıktı.

Suriye Milli Ordusu, DEAŞ'ın Tel Abyad'ın güneyinde yer alan ve Rakka yakınlarındaki Ayn İssa kasabasında yakaladıkları DEAŞ mensubu kadınların videolarını yayınladı. Yayınlanan görüntüde çok sayıda Rus vatandaşının yanı sıra 2 Türk kadının da olduğu görüldü. Nereden geldiklerine dair Suriye Milli Ordusu mensuplarına bilgi veren kadınlardan 2'sinin, "Adım Esra Gül Güneş Türkiye'den geliyorum", "Sabiha Güneş Türkiye" dediği kaydedildi. Öte yandan kadınların gelin kaynana olduğu ve Esra Gül Güneş'in eşinin DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda öldürülmesi üzerine iki kadının YPG/ PKK tarafından ele geçirildiği öğrenildi.

- Suriye'de yakalanan DEAŞ'lıların arasında 2 Türk kadın çıktı

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
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