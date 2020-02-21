Suriye'de yakalanan YPG/PKK'lı terörist için müebbet ve 35 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Suriye'de yakalanan YPG/PKK'lı terörist için müebbet ve 35 yıla kadar hapis istemi

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan terörist hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Suriye'de yakalanan YPG/PKK'lı terörist için müebbet ve 35 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan terörist hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yakalanan kadın terörist M.S. hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 20,5 yıldan 35 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

Tutuklu sanık M.S'nin terör örgütü YPG/ PKK'ya katıldığı, ideolojik ve silahlı eğitim aldığı belirtilen iddianamede, sanığın Rasulayn kırsalında mezarlıkta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile çatıştığı ve sağ ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık M.S, YPG/PKK'ya katılmak istediğini, bir arkadaşının yönlendirmesiyle HDP Diyarbakır il binasına gittiğini belirterek, "I·stanbul'da tanıs¸tıgˆım ancak sonradan hiç görüs¸medigˆim arkadas¸ım bana o zamanlar Diyarbakır'daki HDP il binasında gençlik çalıs¸ması yapanların oldugˆunu söylemis¸ti. Ben de HDP il binasına gidince gençlik çalıs¸ması yapanların yanına geldigˆimi ve YPG/PKK bölgesine gitmek istedigˆimi söyledim." ifadelerini kullandı.

M.S. daha sonra buradan Suriye'ye geçip örgüt saflarına katıldığını bildirdi.

Yakalandıktan sonra elinde atış artıkları olduğu belirlenen M.S'nin ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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