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Suriye'de yakalanıp Gaziantep'e getirilen DEAŞ'lı iki kadın tutuklandı
6 saat önce
Suriye'de yakalandıktan sonra Gaziantep'te getirilen terör örgütü DEAŞ üyesi iki kadın tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:24 Kaynak: AA
Suriye'de yakalandıktan sonra Gaziantep'te getirilen terör örgütü DEAŞ üyesi iki kadın tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye'de yakalanan 2 kadın Gaziantep'e getirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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