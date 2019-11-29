Son Dakika Haberleri: Suriye'de yakalanıp Gaziantep'e getirilen DEAŞ'lı iki kadın tutuklandı
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Suriye'de yakalanıp Gaziantep'e getirilen DEAŞ'lı iki kadın tutuklandı

6 saat önce

Suriye'de yakalandıktan sonra Gaziantep'te getirilen terör örgütü DEAŞ üyesi iki kadın tutuklandı.

Suriye'de yakalanıp Gaziantep'e getirilen DEAŞ'lı iki kadın tutuklandı, System.String[]

Suriye'de yakalandıktan sonra Gaziantep'te getirilen terör örgütü DEAŞ üyesi iki kadın tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye'de yakalanan 2 kadın Gaziantep'e getirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:24 Kaynak: AA
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