Suriye'de yapılan briket evler 3 milyon kişiye umut oldu - Son Dakika

Suriye'de yaşayan ve iç savaştan dolayı yerlerinden edilenler, hayata briket evlerde yeniden başladı.

Türkiye tarafından İdlib'de 124 farklı konumda yapımına başlanan ve büyük bir kısmı bitirilen briket evlere yerleşen Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür etti.

Birçoğu rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda çeşitli uzuvlarını kaybeden savaş mağduru Suriyeliler, yıllarca süren çadır hayatlarını bitirerek yapılan briket evlerde yeni bir hayata başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, AFAD koordinesinde 12 STK tarafından yapımına ortaklaşa devam edilen 50 bin briket evin Haziran ayında bitirilmesi planlanıyor.

2012 yılında rejim saldırılarında iki bacağını kaybeden Cemal Zekeriya, "Buraya 5 ay önce geldik daha öncesinde çadırlarda kötü koşullarda yaşıyorduk. Türkiye devletinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun bizi kurtardığı için" diye konuştu.

İdlib'e bağlı Maret en-Numan'da, çocuk ve kadın bakım evinde çalışırken rejim bombardımanına maruz kalarak yürüme yetisini kaybeden Esma Abdullah ise, "Bu evlerin yapılması bizleri çadır hayatından kurtardı ve düzenli bir hayata geçmemizi sağladı emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu konutlarda yaşayanlar genelde yetim çocuklar, dul kadınlar ve engelliler, bizim gibi olan insanların özellikle sağlık alanında fizik tedavi anlamında özel ihtiyaçlarımız oluyor. Bunlara yönelik Türk devletinden yardım bekliyoruz" dedi.

-İHA-