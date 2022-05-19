Suriye'de Yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den bugün yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Haydar Şenel'in hastanede şehit olduğu bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."