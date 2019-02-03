Son Dakika Haberleri: Suriye'de Yarıyıl Tatilinin Sona Ermesiyle Ders Zili Yeniden Çaldı

Suriye'de Yarıyıl Tatilinin Sona Ermesiyle Ders Zili Yeniden Çaldı

9 dakika önce

Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler için yeniden ders zili çaldı.

Suriye'de Yarıyıl Tatilinin Sona Ermesiyle Ders Zili Yeniden Çaldı, System.String[]
Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler için yeniden ders zili çaldı.

Halep'in Azez, Bab, Cerablus ve Afrin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel meclislerce tadilatı yapılan okullarda eğitim gören yaklaşık 350 bin öğrenci tatilin ardından ders başı yaptı.

Azez Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nadir Horani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Azez'deki okulları ziyaret ederek eğitim öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerimizin sevinçlerine ortak oluyoruz." dedi.

Tatilin ardından çocukların okula başladığını belirten Horani "Tüm öğrencilerimize ikinci yarıyılda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Nizar Hüseyin Hammus da "Azez Bedir Kübra Okulunda okuyorum. 15 günlük tatilin ardından yeniden okula başladık. Arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize yeniden kavuştuk. İkinci yarıyılda daha çok çalışarak iyi dereceler alacağım." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:29 Kaynak: AA

Fırat, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı

Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 14:38:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de Yarıyıl Tatilinin Sona Ermesiyle Ders Zili Yeniden Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]