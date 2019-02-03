Son Dakika Haberleri: Suriye'de Yarıyıl Tatilinin Sona Ermesiyle Ders Zili Yeniden Çaldı

Suriye'de Yarıyıl Tatilinin Sona Ermesiyle Ders Zili Yeniden Çaldı

1 saat önce

- Halep'in Azez ilçesindeki Bedir Kübra Okulu Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması Öğrencilerin okula girişi Okuldaki öğrencilerin ders görmesinden detaylar Azez Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nadir Horani ile röportaj 6.

- Halep'in Azez ilçesindeki Bedir Kübra Okulu
Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması
Öğrencilerin okula girişi
Okuldaki öğrencilerin ders görmesinden detaylar
Azez Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nadir Horani ile röportaj
6. sınıf öğrencisi Nizar Hüseyin Hammus ile röportaj
Ders zilinin çalması Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler için yeniden ders zili çaldı.

Halep'in Azez, Bab, Cerablus ve Afrin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel meclislerce tadilatı yapılan okullarda eğitim gören yaklaşık 350 bin öğrenci tatilin ardından ders başı yaptı.

Azez Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nadir Horani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Azez'deki okulları ziyaret ederek eğitim öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerimizin sevinçlerine ortak oluyoruz." dedi.

Tatilin ardından çocukların okula başladığını belirten Horani "Tüm öğrencilerimize ikinci yarıyılda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Nizar Hüseyin Hammus da "Azez Bedir Kübra Okulunda okuyorum. 15 günlük tatilin ardından yeniden okula başladık. Arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize yeniden kavuştuk. İkinci yarıyılda daha çok çalışarak iyi dereceler alacağım." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:38 Kaynak: AA

Suriye, Azez, Güncel
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