Suriye'de yaşayan Türkmenler için bir tır yardım malzemesi Almanya'dan yola çıktı - Son Dakika

Almanya'nın Hagen kentinde iki yıldır faaliyet gösteren Gayret Derneği, Suriye'de yaşayan Türkmenlere bir tır yardım malzemesi gönderdi.

Gayret Derneği Başkanı Dalya Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Solingen'den yola çıkan yardım malzemelerinin, Kilis İl Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, ihtiyaca göre bölgedeki okul ve hastanelere dağıtılacağını söyledi.

18 tonluk yardım tırında özellikle engelliler için araç gereçlerin yer aldığını belirten Çakar, "Malzemelerin çoğunluğunu tekerlekli sandalye, yürüme destekleri, fizyoterapi aletleri oluşturuyor. Ayrıca oyuncaklar var. Bunlarla özellikle Suriye'deki Türkmen yerleşim yeri olan Çobanbey'deki ana okuluna destek olacağız. Kıyafetlerle 'hayır çarşısı' açarak ihtiyaç sahiplerinin bedenlerine göre almalarını sağlayacağız. Kamplarda dağıtılmak üzere yastık ve yorgan gibi malzemeler var." ifadelerini kullandı.

Çakar, geçen yıl yine bu vakitlerde Suriye'ye yardım gönderdiklerini anlatan Çakar, "İnsani yardımlarımızın yanı sıra bölgede çeşitli projeler yürütüyoruz. İki yıl önce Çobanbey'in ilk kütüphanesini yaptırmıştık. Geçen yıl (yeni tip koronavirüs) pandemiye rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. Suyu olmayan 7 okula kuyu açtık. Şu an bir okulun bakım onarım faaliyetini yürütüyoruz. En kısa sürede orada çocuklarına eğitimlerine devam edecekler. Yine Çobanbey'de bir Halk Eğitim Merkezi açarak burada hanımlara meslek kursları vereceğiz, kendilerine bir gelir sağlamalarına destekte bulunacağız." diye konuştu.

Çakar, yardımların toplanmasında bireysel bağışçıların katkısının çok büyük olduğunu dile getirerek maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.