Suriye'de yaşayan Türkmenler için bir tır yardım malzemesi Almanya'dan yola çıktı - Son Dakika

Suriye'de yaşayan Türkmenler için bir tır yardım malzemesi Almanya'dan yola çıktı

11.01.2021 22:45

Almanya'nın Hagen kentinde iki yıldır faaliyet gösteren Gayret Derneği, Suriye'de yaşayan Türkmenlere bir tır yardım malzemesi gönderdi.

Almanya'nın Hagen kentinde iki yıldır faaliyet gösteren Gayret Derneği, Suriye'de yaşayan Türkmenlere bir tır yardım malzemesi gönderdi.

Gayret Derneği Başkanı Dalya Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Solingen'den yola çıkan yardım malzemelerinin, Kilis İl Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, ihtiyaca göre bölgedeki okul ve hastanelere dağıtılacağını söyledi.

18 tonluk yardım tırında özellikle engelliler için araç gereçlerin yer aldığını belirten Çakar, "Malzemelerin çoğunluğunu tekerlekli sandalye, yürüme destekleri, fizyoterapi aletleri oluşturuyor. Ayrıca oyuncaklar var. Bunlarla özellikle Suriye'deki Türkmen yerleşim yeri olan Çobanbey'deki ana okuluna destek olacağız. Kıyafetlerle 'hayır çarşısı' açarak ihtiyaç sahiplerinin bedenlerine göre almalarını sağlayacağız. Kamplarda dağıtılmak üzere yastık ve yorgan gibi malzemeler var." ifadelerini kullandı.

Çakar, geçen yıl yine bu vakitlerde Suriye'ye yardım gönderdiklerini anlatan Çakar, "İnsani yardımlarımızın yanı sıra bölgede çeşitli projeler yürütüyoruz. İki yıl önce Çobanbey'in ilk kütüphanesini yaptırmıştık. Geçen yıl (yeni tip koronavirüs) pandemiye rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. Suyu olmayan 7 okula kuyu açtık. Şu an bir okulun bakım onarım faaliyetini yürütüyoruz. En kısa sürede orada çocuklarına eğitimlerine devam edecekler. Yine Çobanbey'de bir Halk Eğitim Merkezi açarak burada hanımlara meslek kursları vereceğiz, kendilerine bir gelir sağlamalarına destekte bulunacağız." diye konuştu.

Çakar, yardımların toplanmasında bireysel bağışçıların katkısının çok büyük olduğunu dile getirerek maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

Suriye'de yaşayan Türkmenler için bir tır yardım malzemesi Almanya'dan yola çıktı
Suriye'de yaşayan Türkmenler için bir tır yardım malzemesi Almanya'dan yola çıktı
Suriye'de yaşayan Türkmenler için bir tır yardım malzemesi Almanya'dan yola çıktı
Suriye'de yaşayan Türkmenler için bir tır yardım malzemesi Almanya'dan yola çıktı

Solingen, Almanya, Suriye, Tır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de yaşayan Türkmenler için bir tır yardım malzemesi Almanya'dan yola çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barcelona, Real Madrid ile oynayacağı 'El Clasico'ya özel forma ile çıkacak Fatih Ürek'ten çok konuşulacak itiraf: En yakınlarım 20 milyon liramı aldı Rusya'da askeri konvoyun arasına dalan kamyon dehşet saçtı: 4 ölü, 45 yaralı Son Dakika: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni dönem! İstikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta yapılacak Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Meteoroloji tek tek uyardı! 10 ilde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına etkili olacak Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza         
22:13
Mesut Özil, verdiği Mesut Özil, verdiği "Kadıköy" cevabıyla transfer sinyalini çaktı! F.Bahçeli taraftarları coşturdu         
22:02
Traktörüne takmak istediği tırmığa kafası sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti Traktörüne takmak istediği tırmığa kafası sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti         
21:43
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi         
21:06
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı         
20:54
Ezber bozan araştırma! Koronavirüsün Kasım 2019'dan bu yana İtalya'da var olduğu ortaya çıktı Ezber bozan araştırma! Koronavirüsün Kasım 2019'dan bu yana İtalya'da var olduğu ortaya çıktı         
20:19
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a zehir zemberek sözler: Haddini bileceksin G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a zehir zemberek sözler: Haddini bileceksin         
20:09
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe veya Cuma günü aşılama başlayacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe veya Cuma günü aşılama başlayacak         
19:33
Survivor'da Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası         
17:45
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 22:59:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'de yaşayan Türkmenler için bir tır yardım malzemesi Almanya'dan yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei