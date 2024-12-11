Suriye\'de yayın yapan TRT ekibine saldırı

Güvenlik

PKK/ YPG terör örgütü, Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine yönelik bombalı bir kamikaze ile dron saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında ekip aracı ağır hasar aldı. Saldırı sonrası TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, kameraman Fatih Şenel ve Bülent Serin, ulaştırma görevlisi Yusuf Serin'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.