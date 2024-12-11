Suriye'de yayın yapan TRT ekibine saldırı - Son Dakika
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Güvenlik

Suriye'de yayın yapan TRT ekibine saldırı

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Suriye'de yayın yapan TRT ekibine terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı kamikaze dron ile saldırısı düzenlendi. Saldırı sırasında ekip aracı ağır hasar aldı. Ekip üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

11.12.2024 12:00  Güncelleme: 12:12
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PKK/ YPG terör örgütü, Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine yönelik bombalı bir kamikaze ile dron saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında ekip aracı ağır hasar aldı. Saldırı sonrası TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, kameraman Fatih Şenel ve Bülent Serin, ulaştırma görevlisi Yusuf Serin'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Suriye\'de yayın yapan TRT ekibine saldırı

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Son Dakika Güvenlik Suriye'de yayın yapan TRT ekibine saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Çevre:
    Sn İbrahim KALİN abicim acil en az 30 kat büyüklüğünde intikam bekliyoruz 23 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Çok geçmiş olsun.bunlar yaralı ayı kadar tehlikeli.çok dikkatli olmak gerek. 8 0 Yanıtla
  • Mecoli:
    Fazla girmeyin diblerine dikkat edin 5 0 Yanıtla
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