Suriye'de yeni göç dalgası devam ediyor - Son Dakika
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Suriye'de yeni göç dalgası devam ediyor

6 saat önce

Rejim ordusu ve Rus uçaklarının İdlib'de sürdürdüğü yoğun bombardıman ardından canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Suriyelinin göçü sürüyor.

Suriye'de yeni göç dalgası devam ediyor, System.String[]

Rejim ordusu ve Rus uçaklarının İdlib'de sürdürdüğü yoğun bombardıman ardından canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Suriyelinin göçü sürüyor. Bugün düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Suriye İnsan Hakları Gölemevi'ne göre, Rus uçaklarının ve rejim güçlerinin İdlib'in güneyindeki Maaret Al Numan kasabasına düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, yoğun bombardımanın ardından canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Suriyelinin göçü devam ediyor. Türkiye sınırına doğru hareket ettiği belirtilen Suriyelilerin göçü kameralara yansıdı.

Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde göç eden bir adamın hava saldırılarından birinde eşini, çocuklarını ve evini kaybettiğini söyleyerek ağladığı anlar görüldü.

Canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Türkiye sınırına doğru güvenli bölgelere gidiyorlar. Bir kısmı kamplara ya da zeytinlik alanlara giderken, bazıları da akrabalarının yanına sığınıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hava saldırısının görüntüsü

-Bombardıman sonrası görüntü

-Göç eden kişilerin, araçların görüntüsü

-Saldırılardan birinde eşini, çocuklarını ve evini kaybettiğini söyleyerek ağlayan adam

-Göçün görüntüsü


Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:53 Kaynak: DHA
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