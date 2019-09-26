Son Dakika Haberleri: Suriye'de yetim ve engelliler için yaşam merkezi
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Suriye'de yetim ve engelliler için yaşam merkezi

2 gün önce

Yaşam merkezi inşaat alanından ve inşaat çalışmalarından görüntüler TDV Suriye Saha sorumlusu İsmail Yiğit'in açıklaması Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de engelli ve yetim aileleri için 100 konutlu yaşam alanı inşa ediliyor.

Yaşam merkezi inşaat alanından ve inşaat çalışmalarından görüntüler

TDV Suriye Saha sorumlusu İsmail Yiğit'in açıklaması Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de engelli ve yetim aileleri için 100 konutlu yaşam alanı inşa ediliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Pakistan Beytüsselam Derneği, İdlib ilinin Türkiye sınırı hattına yakın Deyr Hassan bölgesinde yeni konutlar yapıyor.

Savaş mağduru engelli ve yetim ailelerinden toplam 100 ailenin barınacağı yaşam merkezi, 10 dönümlük araziye kuruluyor.

Binaların çatısına yerleştirilen güneş panelleriyle konutların enerjisinin sağlanması hedefleniyor.

Alana konutların yanı sıra cami, okul, sağlık ve kültür merkezi de inşa ediliyor.

TDV Suriye Saha sorumlusu İsmail Yiğit, 100 konutluk proje ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 6 ay sonra tamamlanması beklenen projeyle çadır kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren savaş mağduru şehit aileleri, yetimler ve engelliler hayatlarını sürdürecek." dedi.

Suriye'de yetim ve engelliler için yaşam merkezi

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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