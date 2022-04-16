Suriye'de yetim ve öksüz kalan çocuklar, anne-babasızlığının acısıyla yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye'de yetim ve öksüz kalan çocuklar, anne-babasızlığının acısıyla yaşıyor

16.04.2022 12:22

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin uçak ve füze saldırılarıyla yetim ve öksüz bıraktığı on binlerce çocuk, anne baba hasretiyle büyüyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin uçak ve füze saldırılarıyla yetim ve öksüz bıraktığı on binlerce çocuk, anne baba hasretiyle büyüyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, on binlerce çocuğu anne babasız bıraktı.

Mart 2011'den bu yana devam eden iç savaşta anne veya babaları hayattan kopan çocukların omuzlarına büyük bir yük yüklendi.

AA muhabirleri, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde kimsesiz çocuklarla görüştü.

Anne-babasını kaybeden 9 yaşındaki Muhammet, babasını evlerinin isabet aldığı hava saldırısında kaybettiğini anlattı.

Yetimhanedeki arkadaşlarıyla oyunlar oynadıklarını söyleyen Muhammet, "Daha önce babamla da oyun oynardık, gezerdik. Beni kucağına alırdı. Annem ve babam hayatta olmadığı için çok üzülüyorum. Babasız yaşanmaz. Sokakta diğer çocukları görüyorum, babalarının ellerinden tutarak geziyorlar. Ben onlar gibi yapamıyorum." dedi.

"Keşke babam hayatta olsaydı, çok özlüyorum"

Halepli 9 yaşındaki Milas da babasının Halep'te uçak saldırısında öldüğünü, kimsesinin kalmadığını ifade etti.

Şimdi arkadaşlarıyla resimler çizip oyunlar oynadığını dile getiren Milas, babasını 3 yaşındayken kaybettiğini belirterek, "Keşke babam hayatta olsaydı, çok özlüyorum. Diğer çocuklar gibi babamın olmasını istiyorum." diye konuştu.

"Babam yanımdayken hayatım çok güzeldi"

7 yaşındaki Marya ise İdlib'in Serakib ilçesinde babasını uçak saldırısında kaybettiğini aktararak, "Babamın ölümüne çok üzüldüm, üzerimize çok titrerdi. Bana güzel elbise, çikolata ve şeker alırdı. Resimlerine bakarak üzülüyor ve öpüyorum. Onu çok özlüyorum, babam keşke yaşasaydı." şeklinde konuştu.

Korktuğunda hayatta kalan küçük kardeşine sarıldığını anlatan Marya, "Küçük kardeşim babamı hiç görmedi. Babam beni çok severdi. Oyun oynardık, göğsünde yatardım. Babam yanımdayken hayatım çok güzeldi. Gürültülü ses duyduğumda babamı hatırlıyorum. Doktor olup hastaları tedavi etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Suriye'de yetim ve öksüz kalan çocuklar, anne-babasızlığının acısıyla yaşıyor
Suriye'de yetim ve öksüz kalan çocuklar, anne-babasızlığının acısıyla yaşıyor
Suriye'de yetim ve öksüz kalan çocuklar, anne-babasızlığının acısıyla yaşıyor

YORUMLAR
500
Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 100 asker, 163 uçak, 145 helikopter ve 762 tankını kaybetti Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 100 asker, 163 uçak, 145 helikopter ve 762 tankını kaybetti İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Beşşar Esed, Suriye, Baba, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de yetim ve öksüz kalan çocuklar, anne-babasızlığının acısıyla yaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Bakan Nebati Amerika yolcusu, 3 önemli toplantıya katılacak
12:32 ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi
12:29 Önce boşandığı karısının aracına çarptı, sonra yakalayıp bıçakladı, en son kanlı halde sokakta sürükledi
12:24 Muhammet'in ölümüne neden olan alkollü sürücü, 5 yıl hapisle tahliye edildi! Acılı anne: Evladımın bedeli sadece 6 ay hapis mi?
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 12:41:19. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'de yetim ve öksüz kalan çocuklar, anne-babasızlığının acısıyla yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement