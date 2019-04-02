Son Dakika Haberleri: Suriye'de Yılın İlk Üç Ayında Bin 271 Kişi Alıkonuldu

Suriye'de Yılın İlk Üç Ayında Bin 271 Kişi Alıkonuldu

58 dakika önce

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de mart ayında büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 357 kişinin alıkonulduğunu, sene başından itibaren tüm taraflarca alıkonulanların sayısının bin 271'i bulduğunu bildirdi.

Suriye'de Yılın İlk Üç Ayında Bin 271 Kişi Alıkonuldu, System.String[]
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de mart ayında büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 357 kişinin alıkonulduğunu, sene başından itibaren tüm taraflarca alıkonulanların sayısının bin 271'i bulduğunu bildirdi.

SNHR'nin, Suriye'de alıkonulanlara ilişkin yayımladığı raporda, geçen ay ülke genelinde 16'sı çocuk ve 26'sı kadın, 357 kişinin alıkonulduğu belirtildi.

Ağın raporunda Beşşar Esed rejiminin 11'i çocuk ve 22'si kadın, toplam 263 kişiyi alıkoyduğu kaydedildi.

Rejimin hukuki bir gerekçe göstermeden onlarca sivili alıkoyduğu belirtilen raporda, "Mart ayında onlarca sivil, devlet dairelerine özellikle pasaport dairelerine müracaatları sırasında rejim güçlerince alıkoyuldu. Bunlardan birkaçının işkence görerek öldüğünü tespit ettik. Alıkonulanların büyük bir kısmından haber alınamıyor." ifadeleri yer aldı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/ PKK'nın işgal ettiği bölgelerde aynı dönemde 3'ü çocuk ve 2'si kadın, 42 kişiyi sebepsiz alıkoyduğu kaydedilen rapora göre, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, 2'si çocuk, 2'si kadın toplam 52 kişiyi alıkoydu.

Raporda Suriye'de bu yılın başından itibaren bin 271 kişinin alıkonulduğu aktarıldı.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:00 Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olcan Adın'ın Seçim Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! Mart Ayında İstanbul'un Zam Şampiyonu Lahana Oldu Geçtiğimiz Mart Ayının En Çok Konuşulan İsimleri Belli Oldu Üreticiden Tüketiciye Fiyat Yüzde 300 Artıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 13:58:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de Yılın İlk Üç Ayında Bin 271 Kişi Alıkonuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]