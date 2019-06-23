Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki tarım arazilerinde yangın
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CERABLUS (AA) - Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'un doğusunda YPG/PKK işgalindeki Şuyuk köyünde tarım arazilerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:08 Kaynak: AA
CERABLUS (AA) - Suriye
'de Fırat
Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus
'un doğusunda YPG/ PKK
işgalindeki Şuyuk köyünde tarım arazilerinde yangın çıktı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen Fırat nehri kenarındaki Şuyuk'taki tarım arazileri teröristlerce ateşe verildi. Çıkan yangın bölgedeki bazı evlere de sıçradı.
Yaklaşık bir aydır YPG/PKK işgalindeki Haseke, Rakka
ve Deyrizor illerinde Araplara ait tarım arazilerinde yangınlar çıkıyor.
Halk, durumundan terör örgütünü sorumlu tutarken, 12 Haziran'da YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad ilçesinde sivillere ait tarlaları ateşe verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.
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