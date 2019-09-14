BİRLEŞMİŞ Uluslararası Kurtarma Komitesi Başkanı David Miliband, Suriye'nin kuzey doğusunda YPG/ PKK'nın kontrolündeki Haseke ilinin Irak sınırında yer alan DEAŞ militanları ve ailelerinin tutulduğu Al Hol kampında, mart ayından beri "gıda yetmezliği ve zatürre" nedeniyle 5 yaş altı çocuk ölümlerin sayısının iki katına çıktığını söyledi.

Miliband, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Al Hol kampındaki insani duruma çekti.

Kampta tutulan 70 binden fazla kişinin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğunu belirten Miliband, ailelerinin işlediği suçların bedelini en ağır şekilde çocukların ödediğini ifade etti.

Miliband, "Al Hol Kampında mart ayından beri gıda yetmezliği ve zatürre nedeniyle 5 yaş altı çocuk ölümlerin sayısı iki katına çıktı. Geçen sene aralık ayından bu yıl eylül ayına kadar 5 yaş altı 319 çocuk öldü." dedi.

BM ve sivil toplum örgütleri Al Hol Kampındaki insani durumun giderek kötüleştiği konusunda sık sık uyarıda bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu gözaltı merkezlerine erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kapasiteli Al Hol Kampı'nda 73 bin kişi bulunuyor, bunların yüzde 92'isinin kadın ve çocuk, yüzde 15'inin ise yabancı ülke vatandaşı olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı bu kampta tutuluyor.

Avrupa ülkeleri çoğunluğu yine Avrupa'dan gelen yabancı savaşçıların ve ailelerinin geri dönmesine sıcak bakmazken, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ise DEAŞ savaşçılarını serbest bırakmakla tehdit ediyor.