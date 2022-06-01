Suriye'de, YPG/PKK'lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası YPG/PKK'lılar mevzilerin... - Son Dakika
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Suriye'de, YPG/PKK'lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası YPG/PKK'lılar mevzilerin...

01.06.2022 12:47

- Suriye'de, YPG/PKK'lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası YPG/PKK'lılar mevzilerin arkasına saklandı Boş mevziler bölgede, "Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından terör örgütü paniğe kapıldı" şeklinde...

- Suriye'de, YPG/ PKK'lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası YPG/PKK'lılar mevzilerin arkasına saklandı

Boş mevziler bölgede, " Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından terör örgütü paniğe kapıldı" şeklinde yorumlandı

CERABLUS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon sinyali sonrası terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Münbiç sınırına kazdıkları mevziler boş kalırken, teröristler mevzilerin arkasına saklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından gözler operasyonun yapılması tahmin edilen bölgelere çevrildi. Operasyon için Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın girebiliriz" söylemi sonrası bölge hareketlenmeye başladı.

Terör mevzileri boş kaldı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin hemen karşısında bulunan ve sınır ötesi operasyonlarla terörden arındırılan Suriye'nin Cerablus kenti ile YPG-PKK'lı teröristlerin kontrolündeki Münbiç arasında bulunan Seyyade Dağı, Türkiye'nin operasyon sinyali sonrasında sessizliğe büründü. Daha önce bölgede hendek kazan ve mevziler hazırlayan YPG-PKK terör örgütü mensupları, Türkiye'nin operasyon söylemlerinin ardından bölgedeki defalarca kez taciz atışı yaptıkları mevzileri terk etti. Boş kalan mevziler ise kameralara yansıdı.

Teröristler mevzilerin arkasına saklandı

Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından daha önceden bölgede faaliyet gösteren teröristlerin Seyyade Dağı'ndaki boş mevzileri, bölgede "Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından terör örgütü paniğe kapıldı" şeklinde yorumlandı. Ayrıca terör örgütü PKK/YPG mensuplarının operasyon ihtimali sonrası Seyyade Dağı'ndaki mevzilerin arkasına saklandığı öğrenildi.

Suriye'de, YPG/PKK'lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası YPG/PKK'lılar mevzilerin...
Suriye'de, YPG/PKK'lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası YPG/PKK'lılar mevzilerin...
Suriye'de, YPG/PKK'lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası YPG/PKK'lılar mevzilerin...
Suriye'de, YPG/PKK'lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası YPG/PKK'lılar mevzilerin...
Suriye'de, YPG/PKK'lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası YPG/PKK'lılar mevzilerin...
Suriye'de, YPG/PKK'lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası YPG/PKK'lılar mevzilerin...
Suriye'de, YPG/PKK'lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası YPG/PKK'lılar mevzilerin...

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Suriye'de, YPG/PKK'lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası YPG/PKK'lılar mevzilerin... - Son Dakika


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