Suriye'de YPG/PKK'nın döşediği mayın patladı, 1 çocuk öldü - Son Dakika

Suriye'de YPG/PKK'nın döşediği mayın patladı, 1 çocuk öldü

Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK tarafından döşenen bir mayının patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesinde, terör örgütü YPG/ PKK tarafından döşenen bir mayının patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

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Ülkenin kuzeyindeki Mare ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan çocuklardan biri mayına bastı.

Terör örgütü YPG/PKK ile Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hattında bulunan İsnübbül köyünde yaşanan hadisede meydana gelen patlama sonucu söz konusu çocuk, yaşamını yitirdi.

SMO kontrolündeki bölgelerde arama tarama yapılsa da döşenen mayınlar pek çok sivilin zarar görmesine neden oluyor. Bab ilçesinde de dün, terör örgütü DEAŞ'ın döşediği eski bir mayının patlaması sonucu 2 çocuk yaralanmıştı.

Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de YPG/PKK'nın döşediği mayın patladı, 1 çocuk öldü - Son Dakika

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