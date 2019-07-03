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Suriye'de YPG/PKK'nın düzenlediği havan saldırılarında 7 sivil yaralandı

7 dakika önce

AZEZ (AA) – Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ve Marea bölgelerine dün gece YPG/PKK tarafından havan saldırısı düzenlendi.

Suriye'de YPG/PKK'nın düzenlediği havan saldırılarında 7 sivil yaralandı, System.String[]
AZEZ (AA) – Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ve Marea bölgelerine dün gece YPG/ PKK tarafından havan saldırısı düzenlendi.
Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yönelik saldırılarda Marea'da 5, Azez'de 2 sivil yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Saldırıların ardından Marea ve Azez'deki cephe hatlarında terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu unsurları arasında ağır silahlarla kısa süreli çatışma yaşandı.
Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:50 Kaynak: AA
Suriye, Azez, PKK, Güncel
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