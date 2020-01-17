Suriye'de zor şartlarda yaşayan ailelere sıcak yemek yardımı - HATAY - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'de zor şartlarda yaşayan ailelere sıcak yemek yardımı - HATAY - Son Dakika

Suriye'de zor şartlarda yaşayan ailelere sıcak yemek yardımı - HATAY

7 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinden rejim saldırılarından kaçarak Afrin bölgesine kurdukları çadırlarda yaşayan ailelere sıcak yemek yardımı yapıldı.

Suriye'nin İdlib kentinden rejim saldırılarından kaçarak Afrin bölgesine kurdukları çadırlarda yaşayan ailelere sıcak yemek yardımı yapıldı.

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) Başkanı Rahmi Vardı, yaptığı açıklamada, İstanbul Tuzla Belediyesinin destekleriyle temin edilen sıcak yemeklerin 4 bin Suriyeli aileye ulaştırıldığını belirtti.

Bölge halkının zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü anlatan Vardı, "Tuzla Belediyesi duyarsız kalmayarak onların yardımına koştu. Kış gününde bu destekler çok önemli, inşallah bizler de HAYAD olarak desteğimizi bölgede devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Suriye'de zor şartlarda yaşayan ailelere sıcak yemek yardımı - HATAY

Suriye, Afrin, İdlib, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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