Suriye'de zor şartlarda yaşayan ailelere yardım - Son Dakika

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Suriye'de zor şartlarda yaşayan ailelere yardım
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinden rejim saldırılarından kaçan ailelere yardım yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:24 Kaynak: AA
Suriye'nin İdlib kentinden rejim saldırılarından kaçan ailelere yardım yapıldı.
Anda ve Elfida İnsani Yardım ve Arama Kurtarma ekiplerince, İdlib'de ağır bombardıman ve saldırılara dayanamayıp kaçan ailelere 500 battaniye 500 çocuk bezi ve maması, 500 kadın ve çocuklara yönelik hijyen malzemesi ile kolay tüketim malzemeleri dağıtıldı.
Rejim saldırılarından kaçan ailelere yönelik yardımın süreceği öğrenildi.
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