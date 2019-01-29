Son Dakika Haberleri: Suriye'deki 130 DEAŞ şüphelisi Fransa'da yargılanacak

Suriye'deki 130 DEAŞ şüphelisi Fransa'da yargılanacak

30 dakika önce

Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğundan şüphelenen veya bu ülkeye savaşmaya giden Fransız vatandaşı 130 kişi yargılanmak üzere Fransa'ya getirilecek.

Suriye'deki 130 DEAŞ şüphelisi Fransa'da yargılanacak, System.String[]
Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğundan şüphelenen veya bu ülkeye savaşmaya giden Fransız vatandaşı 130 kişi yargılanmak üzere Fransa'ya getirilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:43 

Suriye, Fransa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Fiyatları Bugün de Yükseldi Hortum, Meyve ve Sebze Fiyatlarını İkiye Katladı

Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi Motorlu Taşıtlar Vergisinin İlk Taksit Ödemesi 31 Ocak'ta Sona Erecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 18:13:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'deki 130 DEAŞ şüphelisi Fransa'da yargılanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]