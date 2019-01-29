Suriye'deki 130 DEAŞ şüphelisi Fransa'da yargılanacak
30 dakika önce
Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğundan şüphelenen veya bu ülkeye savaşmaya giden Fransız vatandaşı 130 kişi yargılanmak üzere Fransa'ya getirilecek.
Suriye
'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğundan şüphelenen veya bu ülkeye savaşmaya giden Fransız vatandaşı 130 kişi yargılanmak üzere Fransa
'ya getirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:43
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