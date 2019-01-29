Suriye'deki 130 Deaş Yanlısı Fransa'ya Getirilip Yargılanacak

Fransa
'nın, Suriye
'de kamplarda tutulan 130 DEAŞ mensubunu Fransa'ya getirip yargı önüne çıkaracağı ileri sürüldü.
Fransız medyası, Suriye'de kamplarda tutulan 130 DEAŞ mensubunun, Fransa'ya getirilip yargı önüne çıkarılacağı haberlerine yer verdi. Medyada, Suriye'den Fransa'ya uçakla getirilmesi düşünülen DEAŞ yanlılarının Fransa'ya geldikleri gibi mahkeme önünde çıkarılıp yargılandıktan sonra tutuklanacakları kaydedildi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fransa'ya getirilecek olanların hepsi, adalete teslim edilecekler. Yargı, hapsedilmeleri gerektiğine kanaat getirirse, tutuklanıp cezaevine konulacaklar. Daha önce gelenlerden bazıları tutuklandılar, onları tanıyoruz. Gelecek olanların da onlar gibi tutuklanacaklarını düşünüyoruz" dedi.
Fransa'da bir ilk
Fransız medyasında yer alan haberlerde, ülkede ilk kez Fransız kimliği taşıyan veya Fransa'dan Suriye'ye gitmiş olan cihad yanlısı kişilerin Suriye'den getirilmesinin sağlanacağına dikkat çekildi.
DEAŞ'la temas halinde bulundukları ve Suriye'deki kamplarda gözaltında alındıklarından şüphelenilen 130 kadın ve erkek, DEAŞ yanlısının birçoğunun Fransız gizli servisi tarafından tanındığı belirtilen haberlerde, Amerikan askerlerinin Suriye'den geri çekilmeleri ve ülkenin istikrarsızlığı nedeniyle, Fransız yetkililerin DEAŞ yanlısı kişilerin izini kaybetme endişesiyle Fransa'ya getirip yargılayarak tutuklamayı düşündüğü ifade edildi.
130 kişinin birkaç yıl önce DEAŞ saflarında savaşmak için Fransa'dan Suriye'ye gitmiş olduğu düşünülüyor. Fransız antiterör uzmanları bu kişilerin yalnızca savaşçı olarak kullandıkları isimlerini biliyor ve diğerlerinin gerçek kimlikleri ise Fransız antiterör uzmanlarınca biliniyor.
500 zanlı hapse atıldı
Haberlerde ayrıca, Fransa'da 500 zanlının hapse atıldığını ve her davanın ayrı ayrı incelenip değerlendirileceği vurgulandı. Fransa'ya getirildiklerinde, uluslararası bir tutuklama emri olmayan erkekler terörle mücadele polisine teslim edilecek ve sorgulanacak. Aranan kişiler ise doğrudan hakim önüne çıkarılacak, daha sonra tutuklu olarak yargılanacaklar.
Tutukluların, Fransız cezaevlerinde radikalleşme durumları göz önünde bulundurularak buna göre gerekli tedbirler alınıp bazı tutuklularla temas sağlamamaları için gereken tedbirler alınacak ve böylece herhangi bir dini propagandadan etkilenmeleri önlenecek. Bunları, psikologlardan, eğitimcilerden, imamlardan ve şiddetten kaçınma yönünde çalışan cezaevi danışmanlarından oluşan denetçiler ve disiplin ekipleri izleyecek. - PARİS