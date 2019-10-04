Son Dakika Haberleri: Suriye'deki 3. kara devriyesi tamamlandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Suriye'deki 3. kara devriyesi tamamlandı

27 dakika önce

Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesini gerçekleştirdi.

Suriye'deki 3. kara devriyesi tamamlandı, System.String[]

Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesini gerçekleştirdi.


ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği Güvenli Bölge için üçüncü kara devriyesi ABD ve Türk zırhlı araçlarının sınır hattında buluşmasıyla başladı. Telabyad ile Resulayn kentleri arasında gerçekleştirilen devriye yaklaşık 4 saat sürdü. Türk ve Amerikan zırhlı araçlarının başlangıç noktasına dönmesinin ardından devriye sona erdi. Türk bayraklı zırhlı araçlar, devriyenin tamamlanması ile Suriye'den ülkeye geçiş yaptı. - GAZİANTEP

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı Özgür Suriye Ordusu unsurları, Suriye Milli Ordusu adı altında birleşiyor İspanya'dan İstanbul'a giden kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:58:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'deki 3. kara devriyesi tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]