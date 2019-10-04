Suriye'deki 3. kara devriyesi tamamlandı

Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesini gerçekleştirdi.



ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği Güvenli Bölge için üçüncü kara devriyesi ABD ve Türk zırhlı araçlarının sınır hattında buluşmasıyla başladı. Telabyad ile Resulayn kentleri arasında gerçekleştirilen devriye yaklaşık 4 saat sürdü. Türk ve Amerikan zırhlı araçlarının başlangıç noktasına dönmesinin ardından devriye sona erdi. Türk bayraklı zırhlı araçlar, devriyenin tamamlanması ile Suriye'den ülkeye geçiş yaptı. - GAZİANTEP