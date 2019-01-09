Son Dakika Haberleri: Suriye'deki 47 Kazak Tahliye Edildi

Suriye'deki 47 Kazak Tahliye Edildi

50 dakika önce

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Suriye'den 30'u çocuk 47 Kazakistan vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı.

Suriye'deki 47 Kazak Tahliye Edildi, System.String[]
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Suriye'den 30'u çocuk 47 Kazakistan vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı.

Nazarbayev, Suriye'de Kazakistan vatandaşlarının tahliye operasyonunun sona ermesiyle ilgili yaptığı açıklamada, 6 Ocak'ta Suriye'den 30'u çocuk 47 Kazakistan vatandaşının tahliye edildiğini belirtti.

bu kişilerin Suriye'ye kandırılarak götürüldüğünü ve teröristler tarafından esir alındığını dile getiren Nazarbayev, tahliye edilen kadın ve çocuklara devlet tarafından her türlü desteğin verildiğini ifade etti.

Nazarbayev, "Zor durumda kalan bu masum insanlar kurtarıldıkları için çok mutlu oldu. Adaptasyon sürecinden geçecek ve gerekli sağlık yardımını alacaklar." dedi.

Nazarbayev, çatışma bölgelerindeki çocukları ülkeye getirmeye devam edeceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:53 Kaynak: AA

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