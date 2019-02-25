Suriye'deki ABD Konvoyu Nusaybin'den Görüntülendi
1 saat önce
Irak yönünden Suriye'nin Kamışlı ilçesine gelen ABD konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Irak yönünden Suriye
'nin Kamışlı ilçesine gelen ABD
konvoyu, Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi.
ABD'ye ait üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 250 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinde görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri, iş makineleri ve damperli kamyonların jeneratör taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.
Görüntü Dökümü:
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Konvoydan görüntü
TIR'lar üzerinde askeri zırhlı araçların görüntüsü
İş makineleri
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:57 Kaynak: DHA
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