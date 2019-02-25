Son Dakika Haberleri: Suriye'deki ABD Konvoyu Nusaybin'den Görüntülendi

Suriye'deki ABD Konvoyu Nusaybin'den Görüntülendi

1 saat önce

IRAK yönünden Suriye'nin Kamışlı ilçesine gelen ABD konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye'deki ABD Konvoyu Nusaybin'den Görüntülendi, System.String[]
IRAK yönünden Suriye'nin Kamışlı ilçesine gelen ABD konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'ye ait üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 250 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinde görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri, iş makineleri ve damperli kamyonların jeneratör taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:12 Kaynak: DHA

Irak, Nusaybin, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki: Güvenlik Sağlandığında, Suriyelilerin Yüzde 99'u Gidecek Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Trump'ın Açıklamasıyla Paladyum Yeni Rekorunu Kırdı Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:12:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'deki ABD Konvoyu Nusaybin'den Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]