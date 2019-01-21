Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Abd-Ypg/pkk Unsurlarına Saldırı

Suriye'deki Abd-Ypg/pkk Unsurlarına Saldırı

31 dakika önce

ŞEDDADİ/ Terör örgütü DEAŞ, Suriye'de ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bölgede bombalı araç saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Suriye'deki Abd-Ypg/pkk Unsurlarına Saldırı, System.String[]
ŞEDDADİ/ Terör örgütü DEAŞ, Suriye'de ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında terör örgütü YPG/ PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bölgede bombalı araç saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Telegram haberleşme uygulamasında örgüte ait olduğu bilinen Amak adlı hesapta, "Şeddadi kentinin güneyindeki 47. kontrol noktası yakınında ABD ve PKK'nın ortak konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

Öğle saatlerinde Şeddadi'de YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir alanda bombalı araç infilak ettirilmiş, 5 terörist ölmüştü.

Koalisyon, ABD ordusunun kayıp vermediğini duyurmuştu.

Geçen çarşamba, Münbiç'te ABD askerlerine yönelik bombalı saldırıda 4 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Bu saldırıyı da terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:52 Kaynak: AA

PKK, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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