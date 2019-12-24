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Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi
6 saat önce
Suriye'de konuşlanan yüzlerce Amerikan askeri Tatil Ekspres Operasyonu (Operation Holiday Express) sayesinde Noel hediyelerine kavuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki NATO güçleri komşu Irak'tan hediyelerin getirilmesini sağladı.
Suriye'de konuşlanan yüzlerce Amerikan askeri Ekspres Tatil Operasyonu (Operation Holiday Express) sayesinde Noel hediyelerine kavuştu. Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki NATO güçleri komşu Irak'tan hediyelerin getirilmesini sağladı.
Noel Baba'nın kızağı ve onu çeken geyiklerin yerini her ne kadar askeri helikopter almış da olsa askerler Suriye'nin doğusundaki beş noktaya hediyeleri boşaltırken başlarına kırmızı renkte şapkalar takmayı ihmal etmedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:09
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