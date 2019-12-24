Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi

Suriye 'de konuşlanan yüzlerce Amerikan askeri Tatil Ekspres Operasyonu (Operation Holiday Express) sayesinde Noel hediyelerine kavuştu. Amerika Birleşik Devletleri 'nin liderliğindeki NATO güçleri komşu Irak 'tan hediyelerin getirilmesini sağladı. View on euronews

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20 atın katledilmesi olayı ABD'yi sarstı! Polis her yerde sorumlu ya da sorumluları arıyor