Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi - Son Dakika Dünya

Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi

6 saat önce

Suriye'de konuşlanan yüzlerce Amerikan askeri Tatil Ekspres Operasyonu (Operation Holiday Express) sayesinde Noel hediyelerine kavuştu.

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Suriye'de konuşlanan yüzlerce Amerikan askeri Tatil Ekspres Operasyonu (Operation Holiday Express) sayesinde Noel hediyelerine kavuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki NATO güçleri komşu Irak'tan hediyelerin getirilmesini sağladı. View on euronews

Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:12 
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