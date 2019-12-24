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Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi
6 saat önce
Suriye'de konuşlanan yüzlerce Amerikan askeri Tatil Ekspres Operasyonu (Operation Holiday Express) sayesinde Noel hediyelerine kavuştu.
Suriye'de konuşlanan yüzlerce Amerikan askeri Tatil Ekspres Operasyonu (Operation Holiday Express) sayesinde Noel hediyelerine kavuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki NATO güçleri komşu Irak'tan hediyelerin getirilmesini sağladı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:12
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