Son Dakika Haberleri: Suriye'deki arama kurtarma ekibi Beyaz Baretliler'in kurucusu İstanbul'da ölü bulundu
Son Dakika Dünya Suriye'deki arama kurtarma ekibi Beyaz Baretliler'in kurucusu İstanbul'da ölü bulundu

Suriye'deki arama kurtarma ekibi Beyaz Baretliler'in kurucusu İstanbul'da ölü bulundu

6 saat önce

Suriye'de faaliyet gösteren ve küresel çapta Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye'deki sivil savunma ekiplerinin kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Le Mesurier İstanbul'da ölü bulundu.

Suriye'deki arama kurtarma ekibi Beyaz Baretliler'in kurucusu İstanbul'da ölü bulundu, System.String[]

Suriye'de faaliyet gösteren ve küresel çapta Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye'deki sivil savunma ekiplerinin kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Le Mesurier İstanbul'da ölü bulundu.


İstanbul Valiliği, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

İstanbul, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler Kayıp ilanı verilen kişinin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 22:53:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'deki arama kurtarma ekibi Beyaz Baretliler'in kurucusu İstanbul'da ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]