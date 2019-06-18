Suriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendi
10 dakika önce
SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Kamışlı kentindeki ekili arazide çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:08 Kaynak: DHA
SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Kamışlı kentindeki ekili arazide çıkan yangın, Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye
'nin Kamışlı kentindeki buğday tarlasında dün yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, çevredeki arazilere de sıçradı. Yangına sadece yöre halkının müdahale ettiği gözlendi. Bölgeden yükselen dumanlar ise Nusaybin'den görüldü.
- Mardin
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