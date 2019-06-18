Son Dakika Haberleri: Suriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendi
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Suriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendi

10 dakika önce

SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Kamışlı kentindeki ekili arazide çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendi, System.String[]
SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Kamışlı kentindeki ekili arazide çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentindeki buğday tarlasında dün yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, çevredeki arazilere de sıçradı. Yangına sadece yöre halkının müdahale ettiği gözlendi. Bölgeden yükselen dumanlar ise Nusaybin'den görüldü.


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:08 Kaynak: DHA
Mardin, Suriye, Nusaybin, Güncel
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