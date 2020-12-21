- Suriye'deki aşiretler Azez'de toplandı- Toplantıya Arap, Türkmen ve Kürt aşiretlerinden liderler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı - Son Dakika

- Suriye'deki aşiretler Azez'de toplandı- Toplantıya Arap, Türkmen ve Kürt aşiretlerinden liderler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı

21.12.2020 20:17

- Suriye'deki aşiretler Azez'de toplandı Toplantıya Arap, Türkmen ve Kürt aşiretlerinden liderler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı Suriye'de Halep kentinin kuzey kırsalındaki Azez'de Suriyeli aşiret üyeleri bir araya geldi.

- Suriye'deki aşiretler Azez'de toplandı

Toplantıya Arap, Türkmen ve Kürt aşiretlerinden liderler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı

AZEZ - Suriye'de Halep kentinin kuzey kırsalındaki Azez'de Suriyeli aşiret üyeleri bir araya geldi.

Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalındaki Azez kentine bağlı Sajo kasabasında Suriyeli aşiretler bir araya geldi. Toplantıya aşiret liderleri ile Suriye'nin kuzeyinden yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Suriye Aşiretleri Konseyi Sözcüsü Mudhar Hammad Al-Asaad, Suriye içindeki aşiretlerin ikinci toplantısının düzenlendiğini duyurdu. Asaad, toplantıda aşiretlerin terör örgütü PKK/ YPG'nin doğu bölgesinden çıkarılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmeleri konusunda mutabık kaldığını aktardı. Toplantıya Arap, Türkmen ve Kürt aşiretlerinden bin 500 kişinin davet edildiğine işaret eden Asaad, "Toplantı, devrimci kişilere ve siyasi gruplara yöneltilen birçok önemli davetin ardından Suriye devrimi için genel bir toplantı olarak görülüyor" dedi.

Asaad, "Toplantı, Suriye'nin Cezire ve Fırat bölgesinin özgürleştirilmesi, PKK/YPG terörist çetelerinin, İran milislerinin ve Rus işgalinin sınır dışı edilmesi, Suriye topraklarının ve halkının birliğinin sağlanması, mültecilerin ve yerlerinden edilmiş kişilerin evlerine geri dönmesi ihtiyacını vurguluyor" ifadelerini kullandı.

Tay Aşireti'nin lideri Ebu İbrahim el-Tawil ise yaptığı açıklamada, "Aşiret liderlerinin toplantısı bizim için çok önemli. Bugün yapılan ikinci yıllık konferanstır. Geçen sene bir benzer konferans daha gerçekleştirdik. Konferans yoluyla Suriye Milli Ordusu'na ve Türk ordusuna verdiğimiz tam desteği vurguluyoruz" dedi.

Türkmen olan Abdul Razzaq Abdel Kader Hussein da, "Bugün aşiret konseyinin ikinci toplantısına Türkmen bileşeni olarak katıldık. Esad rejimine karşıyız. Suriye'deki problemlerden olanlar ceza alana kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Suriye Aşiretleri Konseyi, 2018'de 150'den fazla aşiret temsilcisinin katılımıyla Suriye'nin kuzeyindeki Azez kentinde ilk genel toplantısını gerçekleştirmişti. Suriye Aşiretleri Konseyi, 2019'da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmak için başlattığı "Barış Pınarı" operasyonuna destek vermişti.

- Suriye'deki aşiretler Azez'de toplandı- Toplantıya Arap, Türkmen ve Kürt aşiretlerinden liderler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı
- Suriye'deki aşiretler Azez'de toplandı- Toplantıya Arap, Türkmen ve Kürt aşiretlerinden liderler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı
- Suriye'deki aşiretler Azez'de toplandı- Toplantıya Arap, Türkmen ve Kürt aşiretlerinden liderler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı
- Suriye'deki aşiretler Azez'de toplandı- Toplantıya Arap, Türkmen ve Kürt aşiretlerinden liderler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı
- Suriye'deki aşiretler Azez'de toplandı- Toplantıya Arap, Türkmen ve Kürt aşiretlerinden liderler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı

Aşiret, Suriye, Halep, Azez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Suriye'deki aşiretler Azez'de toplandı- Toplantıya Arap, Türkmen ve Kürt aşiretlerinden liderler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı - Son Dakika


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