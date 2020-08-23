Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gençler sporla sosyalleşiyor - Son Dakika

Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan gençler Türkiye'nin destekleriyle yeniden kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle tanıştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, terör örgütlerinin işgali altında kurtarılan bölgede hayat normalleşmeye devam ediyor. Resulayn ve Tel Abyad gençliği, Türkiye'nin destekleriyle yeniden kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle tanıştı. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) çatısı altında bölge insanının hayatına dokunan Gençlik ve Spor Koordinatörlüğünün organize ettiği Resulayn Muhabbet ve Selam Futbol Ligi'nin ikinci devre müsabakaları, düzenlenen final karşılaşması ile sona erdi. Gençlerin ve çocukların büyük ilgi gösterdiği futbol karşılaşmalarının final maçında, Özgürlük ve Çehefe Spor Kulüpleri karşılaştı. Çehefe Spor Kulübünün şampiyon olarak kupayı kaldırdığı final karşılaşmasının ardından bir araya gelen tüm sporcu gençler, destek ve katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiler.

Bölgede yaşayan gençleri ve çocukları sportif faaliyetlere yönlendirerek, yaşadıkları savaş travmasını atlatmalarına destek olmak isteyen SUDKOM Gençlik ve Spor Koordinatörlüğü, Tel Abyad ve Resulayn'da tamamlanan futbol turnuvaları ve lig müsabakalarının ardından, voleybol turnuvası için de hazırlıklara başladı.

Öte yandan SUDKOM koordinatörlüğünde daha önce bölgedeki okulların futbol sahaları, potaları, voleybol fileleri yenilenmiş, okullar masa tenisi, satranç, kütüphane gibi eklentiler kazandırılmıştı. - TEL ABYAD