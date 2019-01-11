Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Bebekler İçin Mama Yardımı

Suriye'deki Bebekler İçin Mama Yardımı

2 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Bebekler Aç Kalmasın" kampanyası kapsamında toplanan 10 bin kutu mama, Suriye'ye gönderildi.

Suriye'deki Bebekler İçin Mama Yardımı, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Bebekler Aç Kalmasın" kampanyası kapsamında toplanan 10 bin kutu mama, Suriye'ye gönderildi.

Kilis Valiliğinin talebiyle Gölcük Kaymakamlığı ve Gölcük Milli Müdürlüğünce gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde ilçedeki okullardan toplanan 70 bin lira ile 10 bin kutu bebek maması alındı.

Yardımların, Suriye'nin Afrin, Azez ve El- Bab bölgelerinde kamplardaki bebeklere gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Müftüsü İlyas Öztel, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Altıntaş, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Bilindiği gibi bugün sınır komşumuzda bir dram yaşanıyor. Özellikle bebeklerin aç kalmamaları için toplanan bu yardımları buradan gönderiyoruz. İnşallah bundan sonra huzurlu ve mutlu olacaklar. Hepsinin huzur içerisinde yaşamalarını Allah'tan dilerim." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu da "Bize bu talep geldiğinde arkadaşlarımızla birlikte istişare yaptık. Kaymakamlığımız da bize destek verdi. Toplanan 70 bin lirayla 10 bin paket çocuk maması aldık. Bugün bu yardımın yerine ulaşması için yardım tırımızı dualarla uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yardım tırı, ilçe müftüsü İlyas Öztel tarafından yapılan duanın ardından, Suriye'ye gönderilmek üzere Kilis'e doğru yola çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Suriye, Güncel
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