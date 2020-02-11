Suriye'deki birliklere mühimmat ve lojistik sevkiyatı - Son Dakika
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Suriye'deki birliklere mühimmat ve lojistik sevkiyatı

6 saat önce

Suriye'deki gözlem noktaları ile tahkimat alanlarındaki askeri birliklere lojistik destek ve yaşam malzemesi sevkiyatı yapıldı.

Suriye'deki birliklere mühimmat ve lojistik sevkiyatı, System.String[]

Suriye'deki gözlem noktaları ile tahkimat alanlarındaki askeri birliklere lojistik destek ve yaşam malzemesi sevkiyatı yapıldı.


Suriye'de Türkiye'ye ait gözlem noktaları ile tahkimat alanlarındaki askeri birliklere çok sayıda sivil tırdan oluşan mühimmat, lojistik destek ve yaşam malzemesi sevkiyatı devam ediyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yola çıkan tırlar, sınıra doğru ilerledi.


Bölgedeki askeri hareketlilik ise devam ediyor. Çok sayıda tır, taşıdıkları askeri malzemeleri Oğulpınar Sınır Karakolu bölgesine bırakıp dönüş yapıyor. - HATAY

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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