Suriye'deki büyük ve küçükbaş hayvanlar kayıt altına alınıyor - Son Dakika
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Suriye'deki büyük ve küçükbaş hayvanlar kayıt altına alınıyor

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak hayatın normale dönmeye başladığı Telabyad ve Resulayn'da, halkın tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de Türkiye destek veriyor.

Suriye'deki büyük ve küçükbaş hayvanlar kayıt altına alınıyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak hayatın normale dönmeye başladığı Telabyad ve Resulayn'da, halkın tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de Türkiye destek veriyor. Türiye'den giden görevliler, bölgedeki hayvanları kayıt altına alıp aşılarını yapıyor.


Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde, Telabyad ve Resulayn'da başta insani yardımlar olmak üzere kamu hizmetlerinin verilebilmesi için görevlendirilen koordinatörlükler, çalışmalarını büyük bir özveri ile gerçekleştiriyor. Bölgenin başlıca geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın yeniden canlanması için, üreticilerle görüşmeler yapan Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü Telabyad koordinatörlüğü, tarımsal üretim alanlarını, üretilecek tarımsal ürün miktarlarını kayıt altına alarak, çiftçilere teknik danışmanlık hizmetleri veriyor.


Önceki hafta Telabyad'ın köylerini ziyaret eden Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğü personeli, M4 Karayolu sınırına yakın yerleşim birimleri olan Ebu Hüreyre Köyü ve çevresindeki toplam yedi köyde hayvancılık faaliyetleri icra etti. Çalışmalar kapsamında 3 bin 470 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan kayıt altına alınırken, görevli veterinerler de hayvansal aşı çalışmaları yaptı. Aşı çalışmalarıyla yedi köyün tamamındaki besi hayvanları aşılanırken, beş çoban köpeği de hastalıklara karşı aşılandı. Barış Pınarı Harekatı sayesinde, terör örgütlerinin baskısı nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden köy halkı, daha önceden hayvanlarının hiç aşılanmadığını, hastalanan hayvanlarını kendi imkanları ile tedavi etmeye çalıştıklarını ifade ettiler. Kendi topraklarında insanca ve özgür bir yaşam ortamının oluşması için çaba gösteren Türkiye'ye teşekkür eden köylüler, aşı çalışmaları için köylerine gelen personele de yemek ve çay ikramında bulundu. - ŞANLIURFA

Resulayn, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:42 Kaynak: İHA
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