Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Çocuklara Kışlık Giysi Yardımı

Suriye'deki Çocuklara Kışlık Giysi Yardımı

4 dakika önce

SAR Yardımlaşma Derneği tarafından başlatılan AFAD ile İhsan ve Vefa Derneğinin destek verdiği "Bizi Isıtın Projesi" kapsamında Suriye'nin Afrin ilçesinde ve bölgede bulunan Deyr Ballut ve Muhammediye çadır kamplarında kalan bin çocuğa giysi ve çizme yardımında bulundu.

Suriye'deki Çocuklara Kışlık Giysi Yardımı, System.String[]
SAR Yardımlaşma Derneği tarafından başlatılan AFAD ile İhsan ve Vefa Derneğinin destek verdiği "Bizi Isıtın Projesi" kapsamında Suriye'nin Afrin ilçesinde ve bölgede bulunan Deyr Ballut ve Muhammediye çadır kamplarında kalan bin çocuğa giysi ve çizme yardımında bulundu.

SAR Yardımlaşma Derneği Başkanı Mohammad Kındawı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu kış şartlarında aileleriyle birlikte yaşam mücadelesi veren Suriyeli çocukların üşümemesi için yardımda bulunduklarını belirtti.

Proje kapsamında savaş mağduru Suriyeli çocuklara ellerini uzattıklarını ifade eden Kındawı, "Yaşadığımız şu soğuk kış günlerinde Suriyeli çocuklarımızın içini bir nebze ısıtmak istedik. Bu anlamda Afrin ilçe merkezinde ve bölgede bulunan Deyr Ballut ve Muhammediye çadır kamplarında kalan bin çocuğumuza mont, bere, eldiven, atkı ve çizme yardımında bulunduk." dedi.

Kındawı, proje çerçevesinde yardımları, Suriye'nin farklı bölgelerinde de sürdüreceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama

Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 12:46:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Çocuklara Kışlık Giysi Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]