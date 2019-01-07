Suriye'deki Çocuklara Kışlık Giysi Yardımı

SAR Yardımlaşma Derneği tarafından başlatılan AFAD ile İhsan ve Vefa Derneğinin destek verdiği "Bizi Isıtın Projesi" kapsamında Suriye'nin Afrin ilçesinde ve bölgede bulunan Deyr Ballut ve Muhammediye çadır kamplarında kalan bin çocuğa giysi ve çizme yardımında bulundu.

SAR Yardımlaşma Derneği tarafından başlatılan AFAD ile İhsan ve Vefa Derneğinin destek verdiği "Bizi Isıtın Projesi" kapsamında Suriye'nin Afrin ilçesinde ve bölgede bulunan Deyr Ballut ve Muhammediye çadır kamplarında kalan bin çocuğa giysi ve çizme yardımında bulundu.



SAR Yardımlaşma Derneği Başkanı Mohammad Kındawı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu kış şartlarında aileleriyle birlikte yaşam mücadelesi veren Suriyeli çocukların üşümemesi için yardımda bulunduklarını belirtti.



Proje kapsamında savaş mağduru Suriyeli çocuklara ellerini uzattıklarını ifade eden Kındawı, "Yaşadığımız şu soğuk kış günlerinde Suriyeli çocuklarımızın içini bir nebze ısıtmak istedik. Bu anlamda Afrin ilçe merkezinde ve bölgede bulunan Deyr Ballut ve Muhammediye çadır kamplarında kalan bin çocuğumuza mont, bere, eldiven, atkı ve çizme yardımında bulunduk." dedi.



Kındawı, proje çerçevesinde yardımları, Suriye'nin farklı bölgelerinde de sürdüreceklerini kaydetti.

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