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Suriye'deki DEAŞ kalıntıları rejimle çatışıyor

8 dakika önce

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Deyrizor ilinin çöl bölgesinde çeşitli noktalarda saldırılar başlattı.

Suriye'deki DEAŞ kalıntıları rejimle çatışıyor, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Deyrizor ilinin çöl bölgesinde çeşitli noktalarda saldırılar başlattı.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, DEAŞ'tan geri kalan ve Deyrizor çölünde dağınık halde bulunan az sayıdaki terörist, son dönemde Beşşar Esed rejimiyle çatışmaya giriyor.

Güç toplamaya çalışan DEAŞ'lılar, son üç günde çöl bölgesinde Esed rejiminin kontrol ettiği birçok beldeye şiddetli saldırılar düzenledi.

Terör örgütü mensupları, Humus'a bağlı ve Deyrizor yolu üzerinde stratejik konumdaki Sukne beldesine de saldırırken, Subehan beldesinden çıkan bir rejim konvoyunu imha ederek onlarca rejim askerini öldürdü.

DEAŞ, Ekim 2017'de Suriye'deki kalesi Rakka'yı kaybetmesiyle hızlı bir çöküş sürecine girmişti. Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'ın çıkarıldığı alanların neredeyse tamamını terör örgütü YPG/PKK işgal etti. Az sayıdaki DEAŞ'lı terörist, rejim kontrolündeki çöl bölgesinde varlık gösteriyor. Buradaki yaklaşık 5 bin kilometrekare alanda DEAŞ, Beşşar Esed rejimi güçlerince kuşatılıyor. Rejim, zaman zaman DEAŞ'lılara yönelik operasyonlar düzenliyor.

Beşşar Esed, Deyrizor, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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