Suriye'deki Engellilere 20 Tekerlekli Sandalye

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde yaşayan 20 bedensel engelliye tekerlekli sandalye dağıtımı yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde yaşayan 20 bedensel engelliye tekerlekli sandalye dağıtımı yaptı.



Vakfın Suriye tarafındaki Babul Hava Lojistik Merkezi'nde düzenlenen tören ile bedensel engellilere tekerlekli sandalye tesliminin yanı sıra gıda ve nakdi yardımda bulunuldu.



İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu yaptığı açıklamada, "Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan savaş mağduru ve engelli 20 kişiye tekerlekli sandalye dağıtımı yaptık. Tekerlekli sandalye onların hayatlarını ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Bu nedenle engellilere yönelik tekerlekli sandalye dağıtımlarımız Suriye'deki mevcut durumun başlangıcından bu yana ülke içerisinde devam ediyor. Son olarak teslim ettiğimiz 20 tekerlekli sandalye geçtiğimiz yıl vefat eden Abdulmetin Balkanlıoğlu hocanın öğrencileri tarafından vakfımıza bağışlandı. Biz de bağışlanan sandalyeleri bedensel engellilere teslim ettik" dedi.



Tahiroğlu, bedensel engellilere yönelik temizlik ürünleri yardımı da yapacaklarını ve Suriye içerisinde bin tekerlekli sandalye daha dağıtacaklarını sözlerine ekledi. - HATAY

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