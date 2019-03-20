Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Engellilere Destek

Suriye'deki Engellilere Destek

50 dakika önce

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez kentinde yaşayan 10 engelliye motosiklet ile zücaciye yardımında bulundu.

Suriye'deki Engellilere Destek, System.String[]
Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez kentinde yaşayan 10 engelliye motosiklet ile zücaciye yardımında bulundu.

İHH görevlilerinden Muhammed Ceyhan, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak üzere çalıştıklarını söyledi. Azez'deki 10 bedensel engellinin rahat hareket edebilmesi için 10 elektrikli motosiklet dağıttıklarını belirten Ceyhan, aynı zamanda 25 aileye de zücaciye desteği sağladıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:15 Kaynak: DHA

DHA, Azez, İHH, Suriye, Güncel
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