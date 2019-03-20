Suriye'deki Engellilere Destek
50 dakika önce
Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez kentinde yaşayan 10 engelliye motosiklet ile zücaciye yardımında bulundu.
Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) İnsani Yardım Vakfı
(İHH
), Suriye
'nin Azez
kentinde yaşayan 10 engelliye motosiklet ile zücaciye yardımında bulundu.
İHH görevlilerinden Muhammed Ceyhan
, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak üzere çalıştıklarını söyledi. Azez'deki 10 bedensel engellinin rahat hareket edebilmesi için 10 elektrikli motosiklet dağıttıklarını belirten Ceyhan, aynı zamanda 25 aileye de zücaciye desteği sağladıklarını kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:15 Kaynak: DHA
Cani Koca, Maaşını Vermeyen İmam Nikahlı Eşini İşkence Yaparak Dövdü
MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin
Mehmet Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti
Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava