Son Dakika Haberleri: Suriye'deki engellilere kol kanat oluyorlar
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Suriye'deki engellilere kol kanat oluyorlar

58 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki engellilere yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.

Suriye'deki engellilere kol kanat oluyorlar, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki engellilere yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.
İHH ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği, iç savaşın devam ettiği Suriye'de maruz kaldıkları saldırılar sonucu uzuvlarını kaybeden Suriyeliler için başlattıkları Engelleri Kaldıralım Projesi'yle yüzleri güldürüyor.
Proje kapsamında Türkiye'den gelen gönüllü uzmanlar, savaş mağduru engellilerin ölçülerini alarak ihtiyaç duydukları protezleri sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor.
Azez ilçesinde ölçüleri alınan 15 kişiden 3'üne protez bacakları teslim edildi.
"Artık koltuk değnekleri olmadan yürüyebileceğim"
Protez bacağına kavuşanlardan Ebu Ahmed Şemali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında Afrin'de terör örgütü YPG/ PKK'ya karşı savaştığı sırada mayın patlaması sonucu bacağını kaybettiğini söyledi.
Şemali, "1,5 yıldır tekrar ayaklarımın üzerinde durmanın hayalini kuruyordum. Türkiye ve halkına çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadılar. Artık koltuk değnekleri olmadan yürüyebileceğim." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:05 Kaynak: AA
İnsani Yardım Vakfı, Suriye, Fırat, İHH, Güncel
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