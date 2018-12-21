Suriye'deki Filistin Mülteci Kampı Sular Altında
7 saat önce
Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve Filistinlilerin kaldığı Deir Ballout mülteci kampı sular altında kaldı.
Suriye
'nin kuzeyinde bulunan ve Filistinlilerin kaldığı Deir Ballout mülteci kampı sular altında kaldı.
Suriye'nin kuzeyindeki Cinderes bölgesinde bulunan Deir Ballout Filistin mülteci kampı sağanak kampı sular altında kaldı. Mültecilerin kış şartlarına karşı dayanıklı olmayan çadırlarda kalmaları ve havaların giderek soğuması sonucu Filistinlilerin durumunun da giderek kötüleştiği kaydedildi.
Yaklaşık 350 Filistinli ailenin kaldığı kamptan gelen son görüntüler durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. - ŞAM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:16 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Trump, Suriye'nin Ardından Afganistan'da da Askerlerini Geri Çekecek
Türkiye'nin Operasyon Kararının Ardından Suriye'deki Aşiretler Toplanıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çekilmeyi ABD ile Birlikte Yürütmeliyiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonun Ertelendiğini Açıkladı