Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Filistin Mülteci Kampı Sular Altında

Suriye'deki Filistin Mülteci Kampı Sular Altında

7 saat önce

- Suriye'deki Filistin mülteci kampı sular altındaŞAM - Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve Filistinlilerin kaldığı Deir Ballout mülteci kampı sular altında kaldı.

- Suriye'deki Filistin mülteci kampı sular altında

ŞAM - Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve Filistinlilerin kaldığı Deir Ballout mülteci kampı sular altında kaldı.
Suriye'nin kuzeyindeki Cinderes bölgesinde bulunan Deir Ballout Filistin mülteci kampı sağanak kampı sular altında kaldı. Mültecilerin kış şartlarına karşı dayanıklı olmayan çadırlarda kalmaları ve havaların giderek soğuması sonucu Filistinlilerin durumunun da giderek kötüleştiği kaydedildi.
Yaklaşık 350 Filistinli ailenin kaldığı kamptan gelen son görüntüler durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:59 Kaynak: İHA

Filistin, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Suriye'nin Ardından Afganistan'da da Askerlerini Geri Çekecek Türkiye'nin Operasyon Kararının Ardından Suriye'deki Aşiretler Toplanıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çekilmeyi ABD ile Birlikte Yürütmeliyiz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonun Ertelendiğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 06:02:19. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Filistin Mülteci Kampı Sular Altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]