Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Fin çocukların iadesi için Dışişleri Bakanlığı yetkilisine baskı yapıldığı iddiası
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Suriye'deki Fin çocukların iadesi için Dışişleri Bakanlığı yetkilisine baskı yapıldığı iddiası

6 saat önce

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto hakkında, Suriye'de DEAŞ mensuplarının tutulduğu bir kampta bulunan Fin çocukların iadesi için bir bakanlık yetkilisine baskı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Suriye'deki Fin çocukların iadesi için Dışişleri Bakanlığı yetkilisine baskı yapıldığı iddiası, System.String[]

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto hakkında, Suriye'de DEAŞ mensuplarının tutulduğu bir kampta bulunan Fin çocukların iadesi için bir bakanlık yetkilisine baskı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Haavisto, ülke basınında yer alan iddialara göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Konsolosluk Hizmetleri Genel Müdürü Pasi Tuominen'e DEAŞ mensuplarının tutulduğu kamptaki Fin çocukların ülkeye dönmeleri için baskı yaptı.

"İlta-Sanomat" gazetesindeki haberde, Haavisto, Tuominen'den Fin çocukların konsolosluk üzerinden Finlandiya'ya iadelerini düzenlemesini istediği ancak iade talimatı çocukların annelerini kapsamadığı belirtildi. Tuominen de ulusal yasaları ve uluslararası anlaşmaları ihlal edecek bir operasyon yürütmeyeceğini bildirince Haavisto tarafından görevden alındığı iddia edildi.

İddiaları değerlendiren Haavisto, "ölüm-kalım meselesi" olarak nitelendirdiği bu konudaki siyasi sorumluluğu tek bir yetkiliye yüklemek istemediğini ve bu nedenle Tuominen'i görevden aldığını açıkladı. Tuominen'in yeniden görevlendirilmesi ve kamptaki Finlandiya vatandaşlarının iadesi konularında yorum yapmayan Haavisto, görevden alma kararı hakkında da "Bakanlıktaki yetkililerin rotasyona tabi görevleri var." dedi.

Yaşanan gelişmeler üzerine soruşturma başlatan Meclis Dışişleri Komisyonu, Bakan Haavisto'dan açıklama talebinde bulundu.

Fin istihbaratının verilerine göre, Suriye ve Irak'taki savaş bölgelerine 80'e yakın Finlandiya vatandaşı gitti. DEAŞ terör örgütüne katılan bu kişiler arasında göçmenler olduğu gibi Finlandiya doğumlular da bulunuyor. Suriye'deki El Hol Kampı'nda Finlandiya vatandaşı 11 kadın bulunduğu, bu kadınların büyük çoğunluğunu Suriye'de dünyaya getirdiği 30'a yakın çocuğun da aynı kampta kaldığı belirtiliyor.

Finlandiya, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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