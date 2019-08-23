Son Dakika Haberleri: Suriye'deki gelişmelerin ardından Erdoğan ile Putin Moskova'da görüşecek
Son Dakika Dünya Haber

Suriye'deki gelişmelerin ardından Erdoğan ile Putin Moskova'da görüşecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere günübirlik Moskova'ya gidecek. İkilinin söz konusu görüşmede Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmeleri ve bölgede yaşanan ateşkes ihlalleri ve insani kriz hakkında görüşmesi bekleniyor.

Suriye'deki gelişmelerin ardından Erdoğan ile Putin Moskova'da görüşecek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere günübirlik Moskova'ya gidecek.


İkilinin söz konusu görüşmede Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmeleri ve bölgede yaşanan ateşkes ihlalleri ve insani kriz hakkında görüşmesi bekleniyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Moskova, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik Suriye görüşmesi
"Cumhurbaşkanımız, gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırdı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 22:36:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'deki gelişmelerin ardından Erdoğan ile Putin Moskova'da görüşecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]