Suriye'deki gelişmelerin ardından Erdoğan ile Putin Moskova'da görüşecek
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere günübirlik Moskova'ya gidecek.
İkilinin söz konusu görüşmede Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmeleri ve bölgede yaşanan ateşkes ihlalleri ve insani kriz hakkında görüşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere günübirlik Moskova'ya gidecek.
İkilinin söz konusu görüşmede Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmeleri ve bölgede yaşanan ateşkes ihlalleri ve insani kriz hakkında görüşmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:30
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